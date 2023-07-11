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Потужні вибухи у Сумській області: ракетна загроза

11 липня 2023 02:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Сумській області 11 липня
Наслідки ворожої атаки. Фото ілюстративне: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 11 липня, вибухи лунають у Сумській області. Також в Україні досі триває масштабна повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Прикордоння під обстрілом — повідомляють моніторингові канали.

Нагадаємо, вранці 11 липня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт чотирьох винищувачів РФ. У зв'язку із цим у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що вночі, 10 липня, РФ завдала чергового ракетного удару по Миколаєву. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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