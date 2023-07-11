Наслідки ворожої атаки. Фото ілюстративне: Google

Вночі, 11 липня, вибухи лунають у Сумській області. Також в Україні досі триває масштабна повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Сумській області 11 липня

Прикордоння під обстрілом — повідомляють моніторингові канали.

Нагадаємо, вранці 11 липня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт чотирьох винищувачів РФ. У зв'язку із цим у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що вночі, 10 липня, РФ завдала чергового ракетного удару по Миколаєву. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.