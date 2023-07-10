У Повітряних силах повідомляють про зліт кількох російських винищувачів: усім у укриття
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт чотирьох винищувачів РФ. У зв'язку із цим у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зліт винищувачів РФ
У повідомленні сказано, що зафіксовано зліт чотирьох бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області. Через це у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу.
У Повітряних силах просять українців не ігнорувати сигнал і негайно йти до укриття.
Нагадаємо, що в Україні, 10 липня, було оголошено повітряну тривогу в кількох областях України. Станом на 11:19 тривога лунала у 12 областях України.
Деякі моніторингові канали повідомили, що можлива передислокація літаків на інші аеродроми.