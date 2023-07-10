У Повітряних силах повідомляють про зліт кількох російських винищувачів: усім у укриття

Винищувач Ту-22м3. Фото: Міноборони РФ

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт чотирьох винищувачів РФ. У зв'язку із цим у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Зліт винищувачів РФ

У повідомленні сказано, що зафіксовано зліт чотирьох бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області. Через це у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу.

У Повітряних силах просять українців не ігнорувати сигнал і негайно йти до укриття.

Зліт винищувачів. Фото: скріншот

Нагадаємо, що в Україні, 10 липня, було оголошено повітряну тривогу в кількох областях України. Станом на 11:19 тривога лунала у 12 областях України.

Деякі моніторингові канали повідомили, що можлива передислокація літаків на інші аеродроми.