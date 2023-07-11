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Мощные взрывы в Сумской области: ракетная угроза

11 июля 2023 02:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Сумской области 11 июля
Последствия вражеской атаки. Фото иллюстративный: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 11 июля, взрывы раздаются в Сумской области. Также в Украине до сих пор продолжается масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Сумской области 11 июля

Пограничный области под обстрелом — сообщают мониторинговые каналы.

Напомним, утром 11 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет четырех истребителей РФ. В этой связи во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.

Также мы писали, что ночью, 10 июля, РФ нанесла очередной ракетный удар по Николаеву. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 30 авиационных ударов и совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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