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Потужний приліт — стали відомі подробиці щодо вибуху у Скадовську

9 листопада 2023 11:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Потужний приліт — стали відомі подробиці щодо вибуху у Скадовську
Приліт по базі окупантів у Скадовську. Фото: Скадовський захисник
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В окупованому Скадовську стався "приліт" за місцем розташування російських окупантів на базі "Лотос". Наразі повідомляється про багатьох загиблих.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та місцеві ЗМІ.

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"НашіОчіВсюду повідомляють про приліт по базуванню окупантів в базі "Лотос" приблизно 25 хвилин тому", — писав він раніше.

атака на Скадовськ
Скриншот допису з телеграм-каналу "Андрющенко Time"

За його словами, на місці події можна побачити машини швидкої допомоги.

"Пішли інсайди зі Скадовська. З місця — швидких та скиглячих орків дохіба. Чую, нас чекають цікаві некрологи", — додав Андрющенко.

атака на Скадовськ
Скриншот допису з телеграм-каналу "Андрющенко Time"

Також пізніше він опублікував фото з місця "прильоту" по базі окупантів. 

атака на Скадовськ
Скриншот допису з телеграм-каналу "Андрющенко Time"

Оновлено 11:22. Андрющенко додав, що місце влучання було зафіксовано не в "Лотос", а в будівлю колишнього колгоспу "Радянська Україна" на розі Гагаріна та Портової.

"Все заблоковано, і близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та п'ять "хороших русских", що ніколи не повернуться додому. Файний четверг!" — додав він.

атака на Скадовськ
Скриншот допису з телеграм-каналу "Андрющенко Time"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованому Скадовську пролунали потужні вибухи. Тоді ж в окупованому Криму пролунав сигнал повітряної тривоги.

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