Потужний приліт — стали відомі подробиці щодо вибуху у Скадовську
В окупованому Скадовську стався "приліт" за місцем розташування російських окупантів на базі "Лотос". Наразі повідомляється про багатьох загиблих.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та місцеві ЗМІ.
Подробиці атаки на Скадовськ
"НашіОчіВсюду повідомляють про приліт по базуванню окупантів в базі "Лотос" приблизно 25 хвилин тому", — писав він раніше.
За його словами, на місці події можна побачити машини швидкої допомоги.
"Пішли інсайди зі Скадовська. З місця — швидких та скиглячих орків дохіба. Чую, нас чекають цікаві некрологи", — додав Андрющенко.
Також пізніше він опублікував фото з місця "прильоту" по базі окупантів.
Оновлено 11:22. Андрющенко додав, що місце влучання було зафіксовано не в "Лотос", а в будівлю колишнього колгоспу "Радянська Україна" на розі Гагаріна та Портової.
"Все заблоковано, і близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та п'ять "хороших русских", що ніколи не повернуться додому. Файний четверг!" — додав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованому Скадовську пролунали потужні вибухи. Тоді ж в окупованому Криму пролунав сигнал повітряної тривоги.
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