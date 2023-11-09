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Мощный прилет — стали известны подробности взрыва в Скадовске

9 ноября 2023 11:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Мощный прилет — стали известны подробности взрыва в Скадовске
Прилет по базе оккупантов в Скадовске. Фото: Скадовский защитник
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В оккупированном Скадовске произошел "прилет" по месту нахождения российских оккупантов на базе "Лотос". Сейчас сообщается о многих погибших.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и местные СМИ.

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"НашіОчіВсюду сообщают о прилете по базированию оккупантов на базе "Лотос" примерно 25 минут назад", — писал он ранее.

атака на Скадовск
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Андрющенко Time"

По его словам, на месте происшествия можно увидеть машины скорой помощи.

"Пошли инсайды из Скадовска. З места — быстрых и хныкающих орков дохиба. Чувствую, нас ждут интересные некрологи", — добавил Андрющенко.

атака на Скадовск
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Андрющенко Time"

Также позже он опубликовал фото с места прилета по базе оккупантов.

атака на Скадовск
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Андрющенко Time"

Обновлено 11:22. Андрющенко добавил, что место попадания было зафиксировано не в "Лотос", а в здание бывшего колхоза "Советская Украина" на углу Гагарина и Портовой.

"Все заблокировано, и близко не пускают, уже известно о минимум 15 раненых и пяти "хороших русских", которые никогда не вернутся домой. Прекрасный четверг!" — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Скадовске раздались мощные взрывы. Тогда же в оккупированном Крыму раздался сигнал воздушной тревоги.

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