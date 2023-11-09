Мощный прилет — стали известны подробности взрыва в Скадовске
В оккупированном Скадовске произошел "прилет" по месту нахождения российских оккупантов на базе "Лотос". Сейчас сообщается о многих погибших.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и местные СМИ.
Подробности атаки на Скадовск
"НашіОчіВсюду сообщают о прилете по базированию оккупантов на базе "Лотос" примерно 25 минут назад", — писал он ранее.
По его словам, на месте происшествия можно увидеть машины скорой помощи.
"Пошли инсайды из Скадовска. З места — быстрых и хныкающих орков дохиба. Чувствую, нас ждут интересные некрологи", — добавил Андрющенко.
Также позже он опубликовал фото с места прилета по базе оккупантов.
Обновлено 11:22. Андрющенко добавил, что место попадания было зафиксировано не в "Лотос", а в здание бывшего колхоза "Советская Украина" на углу Гагарина и Портовой.
"Все заблокировано, и близко не пускают, уже известно о минимум 15 раненых и пяти "хороших русских", которые никогда не вернутся домой. Прекрасный четверг!" — добавил он.
Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Скадовске раздались мощные взрывы. Тогда же в оккупированном Крыму раздался сигнал воздушной тревоги.
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