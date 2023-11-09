В окупованому Скадовську пролунали вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: соцмережі

В тимчасово окупованому Скадовську, що на Херсонщині, пролунали вибухи. За словами місцевих, було чути два потужних вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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"У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибухи, повідомили Суспільному місцеві жителі", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Суспільне Херсон"

Також повідомляється, що в тимчасово окупованому Криму пролунав сигнал повітряної тривоги.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Крым.Реалии"

Своєю чергою пропагандистські телеграм-канали повідомляють, що в Скадовську спрацювала система ППО.

Скриншот допису з місцевих пабліків

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Місцеві повідомляють про "прильоти" у центрі міста.