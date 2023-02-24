"Потужний сигнал агресору": Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Президенту США Джо Байдену та американському народу за новий пакет оборонної допомоги у розмірі 2 млрд доларів та фінансової допомоги у 9,9 млрд доларів, надані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Про це він написав у своєму Twitter.

Подяка Зеленського

Зеленський наголосив, що Україна високо оцінює цю безпрецедентну підтримку з боку США. Він також зазначив, що у річницю повномасштабного вторгнення росії на територію України ці потужні сигнали допомоги є ясним сигналом агресору про те, що США стоїть на боці українців.

Президент додав, що за підтримки американського народу Україна рухається до перемоги у цьому конфлікті.

Примітно, що новий пакет допомоги було оголошено урядом США у день перших роковин повномасштабного вторгнення росії на територію України. Крім оборонної допомоги, він включає фінансову підтримку в 9,9 млрд доларів.

Нагадаємо, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш ніж у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.