"Потужний сигнал агресору": Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги
Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Президенту США Джо Байдену та американському народу за новий пакет оборонної допомоги у розмірі 2 млрд доларів та фінансової допомоги у 9,9 млрд доларів, надані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.
Про це він написав у своєму Twitter.
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Подяка Зеленського
Зеленський наголосив, що Україна високо оцінює цю безпрецедентну підтримку з боку США. Він також зазначив, що у річницю повномасштабного вторгнення росії на територію України ці потужні сигнали допомоги є ясним сигналом агресору про те, що США стоїть на боці українців.
Президент додав, що за підтримки американського народу Україна рухається до перемоги у цьому конфлікті.
Примітно, що новий пакет допомоги було оголошено урядом США у день перших роковин повномасштабного вторгнення росії на територію України. Крім оборонної допомоги, він включає фінансову підтримку в 9,9 млрд доларів.
Нагадаємо, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш ніж у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.