"Мощный сигнал агрессору": Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту США Джо Байдену и американскому народу за новый пакет оборонной помощи в размере 2 млрд долларов и финансовой помощи в 9,9 млрд долларов, предоставленные в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.
Об этом он написал в своем Twitter.
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Благодарность Зеленского
Зеленский подчеркнул, что Украина высоко оценивает эту беспрецедентную поддержку со стороны США. Он также отметил, что в годовщину полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, эти мощные сигналы помощи являются ясным сигналом агрессору о том, что США стоит на стороне украинцев.
Президент добавил, что при поддержке американского народа Украина движется к победе в этом конфликте.
Примечательно, что новый пакет помощи был объявлен правительством США в день первой годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Помимо оборонной помощи, он включает в себя финансовую поддержку в 9,9 млрд долларов.
Напомним, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, произошедших с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с рф, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.