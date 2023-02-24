"Мощный сигнал агрессору": Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту США Джо Байдену и американскому народу за новый пакет оборонной помощи в размере 2 млрд долларов и финансовой помощи в 9,9 млрд долларов, предоставленные в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

Благодарность Зеленского

Зеленский подчеркнул, что Украина высоко оценивает эту беспрецедентную поддержку со стороны США. Он также отметил, что в годовщину полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, эти мощные сигналы помощи являются ясным сигналом агрессору о том, что США стоит на стороне украинцев.

Президент добавил, что при поддержке американского народа Украина движется к победе в этом конфликте.

Примечательно, что новый пакет помощи был объявлен правительством США в день первой годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Помимо оборонной помощи, он включает в себя финансовую поддержку в 9,9 млрд долларов.

Напомним, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, произошедших с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с рф, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.