Повернення Криму: Британія радить Києву застосувати більш тонку стратегію

Зруйнований Кримський міст. Фото: REUTERS

Британія радить офіційному Києву при звільненні Криму використати більш тонку, не військову, стратегію. Зокрема, такої думки дотримується голова оборонного комітету британського парламенту Тобіас Еллвуд.

Таке він заявив в інтерв’ю виданню LIGA.net.

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Звільнення Криму

На переконання голови оборонного комітету британського парламенту Тобіаса Еллвуда, звільнення материкової України цілком можливе. А от Крим — це "виклик іншого масштабу" і потребує "іншої стратегії".

"Є бажання бачити результати. Захід дав техніку, танки. Лунають думки: давайте, покінчіть із цим, війна вже понад 500 днів у новинах, коли це вже станеться? Я скажу ввічливо: це досить неосвічений та наївний погляд на війну", — заявив Тобіас Еллвуд.

При цьому він зазначає, якщо західна техніка не буде надходити, то війна буде тривати довше.

"Я вважаю, що якщо Україна зможе витіснити російські війська, продемонструвати стабільність, розвивати свою економіку, вступити до ЄС і НАТО, то тоді люди в Криму скажуть: "Не так вже й добре жити з росіянами. Чому б нам не повернутися власне до України?" — підсумував голова оборонного комітету британського парламенту.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.

У Представництві повідомили, що головна мета закону — це підготовка підґрунтя для деокупації Криму, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад.