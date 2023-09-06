Возвращение Крыма: Британия советует Киеву применить более тонкую стратегию

Разрушен Крымский мост. Фото: REUTERS

Британия советует официальному Киеву при освобождении Крыма использовать более тонкую, не военную, стратегию. В частности, такого мнения придерживается глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд.

Такое заявление он сделал в интервью изданию LIGA.net.

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По убеждению главы оборонного комитета британского парламента Тобиаса Эллвуда, освобождение материковой Украины вполне возможно. А вот Крым — это "вызов другого масштаба" и нуждается в "другой стратегии".

"Есть желание видеть результаты. Запад дал технику, танки. Озвучиваются мысли: давайте, покончите с этим, война уже более 500 дней в новостях, когда это уже произойдет? Я скажу вежливо: это достаточно невежественный и наивный взгляд на войну", — заявил Тобиас Эллвуд.

При этом он отмечает, что если западная техника не будет поступать, то война будет продолжаться дальше.

"Я считаю, что если Украина сможет вытеснить российские войска, продемонстрировать стабильность, развивать свою экономику, вступить в ЕС и НАТО, то тогда люди в Крыму скажут: "Не так уж хорошо жить с россиянами. Почему бы нам не вернуться в Украину?" — подытожил председатель оборонного комитета британского парламента.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым.

В Представительстве сообщили, что главная цель закона — это подготовка основы для деоккупации Крыма, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин.