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РФ запроваджує "основи військової підготовки" для школярів в окупованому Криму

2 вересня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ запроваджує "основи військової підготовки" для школярів в окупованому Криму
У школах Криму буде факультатив: "основи військової підготовки". Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З початком нового навчального року для дітлахів окупованого Криму запроваджується ще одна дисципліна — основи військової підготовки.

Про це у Telegram повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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За повідомленням Дмитра Лубінця для учнів 5 — 9 класів додали факультатив  — "основи військової підготовки", а для школярів старшої школи цей курс додали до програми ОБЖ (основ безпеки життєдіяльності).

"Для цього 25 кримських вчителів вже пройшли курси стройової підготовки, тактичної медицини, їх вчили збирати-розбирати автомати, організовувати побут у польовому таборі, поводитись із засобами індивідуального захисту та радіологічного, хімічного та біологічного захисту", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що для дітей 10 — 11 класів в освітні заклади надійшли підручники з історії з пропагандистським розділом про війну в Україні та "героїзацію" російських військових.

Омбудсмен вважає, що мета агресора — позбавити дітей можливості виявляти українську ідентичність. Такі дії є проявом геноциду та однією з форм примусу до подальшої служби в російській армії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у рамках бізнес-форуму Європейського дому Амброзетті в Італії висловив думку, що питання деокупації Криму може бути вирішено через дипломатичні чи військові канали. Втім, все залежатиме від дій сторони-агресора.

Зеленський наголосив на важливості повернення Криму, Донбасу та інших регіонів для досягнення довгоочікуваного миру в Україні та Європі. Глава України також заявив, що Київ, подібно до інших світових держав, не вважає російську присутність у цих регіонах законною.

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