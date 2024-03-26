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Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети

26 березня 2024 20:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети
Ракета в небі. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу сьогодні ввечері, 26 березня, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Моніторингові Telegram-канали пишуть, що окупанти запустили ракети.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста.

Також після масштабних атак російських окупантів по енергооб'єктах України найважча ситуація залишається в Одесі, Харкові, Кривому Розі та Миколаївській області. Водночас загрози негативних наслідків для енергопостачання всієї України немає.

війна
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Україна
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окупанти
повітряна тривога
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