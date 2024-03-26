Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети

Ракета в небі. Фото: Reuters

Повітряну тривогу сьогодні ввечері, 26 березня, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Моніторингові Telegram-канали пишуть, що окупанти запустили ракети.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста.

Також після масштабних атак російських окупантів по енергооб'єктах України найважча ситуація залишається в Одесі, Харкові, Кривому Розі та Миколаївській області. Водночас загрози негативних наслідків для енергопостачання всієї України немає.