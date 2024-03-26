Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты

Ракета в небе. Фото: Reuters

Воздушную тревогу вечером, 26 марта, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что оккупанты запустили ракеты.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 26 марта в Харькове прогремели взрывы. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города.

Также после масштабных атак российских оккупантов по энергообъектам Украины самая тяжелая ситуация остается в Одессе, Харькове, Кривом Роге и Николаевской области. В то же время угрозы негативных последствий для энергоснабжения всей Украины нет.