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Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты

26 марта 2024 20:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты
Ракета в небе. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу вечером, 26 марта, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что оккупанты запустили ракеты.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 26 марта в Харькове прогремели взрывы. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города.

Также после масштабных атак российских оккупантов по энергообъектам Украины самая тяжелая ситуация остается в Одессе, Харькове, Кривом Роге и Николаевской области. В то же время угрозы негативных последствий для энергоснабжения всей Украины нет.

война
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Украина
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оккупанты
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