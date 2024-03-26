Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты
Воздушную тревогу вечером, 26 марта, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что оккупанты запустили ракеты.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 26 марта в Харькове прогремели взрывы. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города.
Также после масштабных атак российских оккупантов по энергообъектам Украины самая тяжелая ситуация остается в Одессе, Харькове, Кривом Роге и Николаевской области. В то же время угрозы негативных последствий для энергоснабжения всей Украины нет.
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