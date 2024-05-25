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Повітряна тривога "червоніє" областями — яка небезпека загрожує українцям

25 травня 2024 00:33
оновлено: 00:42
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 25 травня — чим атакує Росія
Пуски ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 25 травня охопила значну частину території. Мешканців Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 25 травня 

Українські військові попереджають про загрозу балістики в "червоних" областях.

Повітряна тривога зараз 25 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Так, повітряна тривога зараз оголошена в таких областях:

  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Херсонській,
  • Миколаївській.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 25 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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