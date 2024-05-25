Повітряна тривога зараз 25 травня — чим атакує Росія

Повітряна тривога "червоніє" областями — яка небезпека загрожує українцям
25 травня 2024 00:33
оновлено: 00:42
Пуски ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ
Повітряна тривога в Україні зараз 25 травня охопила значну частину території. Мешканців Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей попереджають про загрозу балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Читайте також:
Повітряна тривога зараз 25 травня
Українські військові попереджають про загрозу балістики в "червоних" областях.
Так, повітряна тривога зараз оголошена в таких областях:
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Херсонській,
- Миколаївській.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!