Повітряна тривога зараз 25 травня — чим атакує Росія

Пуски ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз 25 травня охопила значну частину території. Мешканців Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 25 травня

Українські військові попереджають про загрозу балістики в "червоних" областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Так, повітряна тривога зараз оголошена в таких областях:

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій,

Херсонській,

Миколаївській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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