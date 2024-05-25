Воздушная тревога сейчас 25 мая – чем атакует Россия

Пуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ

Воздушная тревога в Украине 25 мая охватила значительную часть территории. Жителей Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областей предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские военные предупреждают об угрозе баллистики в "красных" областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Да, воздушная тревога сейчас объявлена в следующих областях:

Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожский,

Херсонской,

Николаевской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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