Воздушная тревога сейчас 25 мая – чем атакует Россия

Воздушная тревога "краснеет" по областям — какая опасность грозит украинцам
25 мая 2024 00:33
обновлено: 00:42
Пуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ
Воздушная тревога в Украине 25 мая охватила значительную часть территории. Жителей Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областей предупреждают об угрозе баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Украинские военные предупреждают об угрозе баллистики в "красных" областях.
Да, воздушная тревога сейчас объявлена в следующих областях:
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Запорожский,
- Херсонской,
- Николаевской.
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