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Повітряна тривога "червоніє" областями — про яку загрозу попереджають

19 квітня 2024 01:59
оновлено: 02:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога "червоніє" областями — про яку загрозу попереджають
Політ ракети в небі. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 19 квітня охопила весь південь. "Почервоніли" Одеська, Миколаївська, Запорізька та інші області, мешканців яких попереджають про активність тактичної авіації ворога на півдні.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 19 квітня

За даними українських військових, на півдні спостерігається активність тактичної авіації російських загарбників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Наразі повітряна тривога вже встигла поширитись на такі області:

  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Херсонська,
  • Миколаївська,
  • Одеська.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 19 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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