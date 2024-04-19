Повітряна тривога "червоніє" областями — про яку загрозу попереджають

Політ ракети в небі. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні зараз 19 квітня охопила весь південь. "Почервоніли" Одеська, Миколаївська, Запорізька та інші області, мешканців яких попереджають про активність тактичної авіації ворога на півдні.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

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За даними українських військових, на півдні спостерігається активність тактичної авіації російських загарбників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Наразі повітряна тривога вже встигла поширитись на такі області:

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Херсонська,

Миколаївська,

Одеська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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