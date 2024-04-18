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Росія знищила майже всю теплову електрогенерацію України, — Зеленський

18 квітня 2024 12:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія знищила майже всю теплову електрогенерацію України, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже знищила  майже всю теплову електрогенерацію нашої держави. Під великою загрозою також інфраструктура інших наших атомних станцій та мереж розподілу.

Про це глава держави заявив під час спеціального засідання Європейської ради. 

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Заява Зеленського 

Зеленський розповів, що Україна потребує боєприпасів та систем ППО, адже Росія вже знищила майже всю нашу теплову електрогенерацію. Крім того, під постійними ударами окупантів — дамби та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура.

"Ми бачимо також, що Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує по-дикунськи гратися з безпекою Запорізької атомної станції. Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій та мереж розподілу", — наголосив глава держави. 

Водночас він заявив, що це все можна зупинити, але лише силою ППО — конкретними системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS.

"Системами, які є зокрема у вашому розпорядженні. Вони потрібні в Україні просто зараз. Вони потрібні, щоб Путін був позбавлений звички покладатися на терористичні методи, і це, зокрема, і ваша безпекова потреба", — звернувся він до партнерів. 

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що без підтримки США в України немає шансів на перемогу. За словами глави держави, що порівняно з противником Збройні сили мають недостатню кількість озброєння, техніки та авіації, щоб витіснити РФ. 

Він також розповів, що російські окупанти знищили Трипільську ТЕС у Київській області, тому що в України зовсім не залишилось ракет для її захисту. Під час атаки частину повітряних цілей все ж вдалось знищити, але потім засоби для цього закінчились

Володимир Зеленський
електроенергія
військова допомога
обстріли
ЗАЕС

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