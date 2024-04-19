Воздушная тревога "краснеет" по областям — о какой угрозе предупреждают

Полет ракеты в небе. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине сейчас 19 апреля охватила весь юг. "Покраснели" Одесская, Николаевская, Запорожская и другие области, жители которых предупреждают об активности тактической авиации врага на юге.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 19 апреля

По данным украинских военных, на юге наблюдается активность тактической авиации российских захватчиков.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

В настоящее время воздушная тревога уже успела распространиться на следующие области:

Кировоградская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Херсонская,

Николаевская,

Одесская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:20. Воздушные силы ВС Украины предупреждают о ракете Черного моря в сторону Одесской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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