Воздушная тревога "краснеет" по областям — о какой угрозе предупреждают
19 апреля 2024 01:59
обновлено: 02:25
Полет ракеты в небе. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ
Воздушная тревога в Украине сейчас 19 апреля охватила весь юг. "Покраснели" Одесская, Николаевская, Запорожская и другие области, жители которых предупреждают об активности тактической авиации врага на юге.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.
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Воздушная тревога сейчас 19 апреля
По данным украинских военных, на юге наблюдается активность тактической авиации российских захватчиков.
В настоящее время воздушная тревога уже успела распространиться на следующие области:
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Одесская.
Обновлено 02:20. Воздушные силы ВС Украины предупреждают о ракете Черного моря в сторону Одесской области.
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