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Воздушная тревога "краснеет" по областям — о какой угрозе предупреждают

19 апреля 2024 01:59
обновлено: 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога "краснеет" по областям — о какой угрозе предупреждают
Полет ракеты в небе. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 19 апреля охватила весь юг. "Покраснели" Одесская, Николаевская, Запорожская и другие области, жители которых предупреждают об активности тактической авиации врага на юге.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 19 апреля

По данным украинских военных, на юге наблюдается активность тактической авиации российских захватчиков.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

В настоящее время воздушная тревога уже успела распространиться на следующие области:

  • Кировоградская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Одесская.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 19 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:20. Воздушные силы ВС Украины предупреждают о ракете Черного моря в сторону Одесской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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