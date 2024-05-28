Воздушная тревога в Украине 28 мая

Воздушная тревога — где возможны атаки ударных дронов РФ
28 мая 2024 02:02
Вражеский беспилотник в небе. Фото иллюстративное: скриншот видео
В Украине снова распространяется воздушная тревога. ВСУ предупреждают о запуске ударных беспилотников.
Какие области в опасности — можно увидеть на карте воздушных тревог в Украине.
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В два часа ночи глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об ударных беспилотниках в небе над Запорожьем и другими регионами Украины.
По состоянию на 02:10 воздушная тревога охватывает Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области и временно оккупированные территории.
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