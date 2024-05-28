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Воздушная тревога — где возможны атаки ударных дронов РФ

28 мая 2024 02:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине 28 мая
Вражеский беспилотник в небе. Фото иллюстративное: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Украине снова распространяется воздушная тревога. ВСУ предупреждают о запуске ударных беспилотников.

Какие области в опасности — можно увидеть на карте воздушных тревог в Украине.

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Воздушная тревога ночью 28 мая

В два часа ночи глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об ударных беспилотниках в небе над Запорожьем и другими регионами Украины.

Воздушная тревога в Запорожской области 28 мая
Скриншот Telegram/Иван Федоров

По состоянию на 02:10 воздушная тревога охватывает Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области и временно оккупированные территории.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 28 мая
Скриншот alerts.in.ua

Новость дополняется.

взрыв
Запорожская область
обстрелы
воздушная тревога

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