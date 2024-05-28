Воздушная тревога в Украине 28 мая

Вражеский беспилотник в небе. Фото иллюстративное: скриншот видео

В Украине снова распространяется воздушная тревога. ВСУ предупреждают о запуске ударных беспилотников.

Какие области в опасности — можно увидеть на карте воздушных тревог в Украине.

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В два часа ночи глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об ударных беспилотниках в небе над Запорожьем и другими регионами Украины.

Скриншот Telegram/Иван Федоров

По состоянию на 02:10 воздушная тревога охватывает Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области и временно оккупированные территории.

Скриншот alerts.in.ua

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