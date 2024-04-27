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Вся Україна "червона" — загроза ракетних ударів

27 апреля 2024 04:07
обновлено: 04:07
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Повітряна тривога в Україні вночі 27 квітня
Російські крилаті ракети у небі. Фото ілюстративне: politeka.net
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Повітряна тривога в Україні зараз, 27 квітня, поширилися практично по всій території нашої держави. Це вже друга масштабна хвиля тривог цієї ночі. Військові повітряних сил попередили про загрозу ракетних атак. 

Відповідна інформація опублікована в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ

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Станом на 03:56 червоні: Житомирська, Вінницька, Черкаська, Київська, Кіровоградська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області. 

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Карта повітряних тривог в Україні вночі 27 квітня. Фото: alerts.in.ua

ЗСУ попереджають про рух ворожої ракети у бік Чернігова. 

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Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

О 03:57 Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для Київщини.

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Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

О 04:04 "Почервоніли" західні регіони України.

Станом на 04:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. 

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Карта повітряних тривог в Україні вночі 27 квітня. Фото: alerts.in.ua

Станом на 04:16 ракети змінюють курс. Мішенню Росії може бути Вінницька область.

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Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Станом на 04:19 повітряна тривога оголошена на всій території України.

Новина доповнюється. 

война
взрыв
обстрелы
воздушная тревога
ракетный удар

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