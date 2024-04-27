Повітряна тривога в Україні вночі 27 квітня

Вся Україна "червона" — загроза ракетних ударів
Повітряна тривога в Україні зараз, 27 квітня, поширилися практично по всій території нашої держави. Це вже друга масштабна хвиля тривог цієї ночі. Військові повітряних сил попередили про загрозу ракетних атак.
Відповідна інформація опублікована в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 03:56 червоні: Житомирська, Вінницька, Черкаська, Київська, Кіровоградська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області.
ЗСУ попереджають про рух ворожої ракети у бік Чернігова.
О 03:57 Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для Київщини.
О 04:04 "Почервоніли" західні регіони України.
Станом на 04:09 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Станом на 04:16 ракети змінюють курс. Мішенню Росії може бути Вінницька область.
Станом на 04:19 повітряна тривога оголошена на всій території України.
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