Повітряна тривога зараз 29 травня — куди летять ворожі "шахеди"

Повітряна тривога набирає обертів — куди летять ворожі "шахеди"
Повітряна тривога в Україні зараз 29 травня охопила Черкаську, Кіровоградську та інші області. Мешканців цих регіонів попереджають про загрозу ударних безпілотників, які летять у бік північного заходу.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога 29 травня
"Декілька груп БпЛА на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс північно-західний", — зазначили військові.
Тим часом в Україні "почервоніли" такі області:
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська.
Оновлено 00:23. Повітряні сили повідомляють про політ дронів курсом на Кіровоградську область, а також із Кіровоградської на північний захід.
Оновлено 00:35. Повітряна тривога оголошена й у Київській області.
Оновлено 00:48. Захисники заявили, що зафіксували безпілотники на межі Київської та Черкаської області, а також на заході Кіровоградської. Всі цілі прямують на північний захід.
Крім того, для Харківської області оголосили небезпеку через активність тактичної авіації ворога.
Наразі тривога поширилась на Житомирську та Вінницьку області.
Також Повітряні сили попереджають про пуски КАБ у Харківській області.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!