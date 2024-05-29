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Повітряна тривога набирає обертів — куди летять ворожі "шахеди"

29 травня 2024 00:15
оновлено: 00:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 29 травня — куди летять ворожі "шахеди"
Безпілотник у нічному небі. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 29 травня охопила Черкаську, Кіровоградську та інші області. Мешканців цих регіонів попереджають про загрозу ударних безпілотників, які летять у бік північного заходу.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога 29 травня

"Декілька груп БпЛА на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс північно-західний", — зазначили військові.

Повітряна тривога 29 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом в Україні "почервоніли" такі області:

  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 29 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:23. Повітряні сили повідомляють про політ дронів курсом на Кіровоградську область, а також із Кіровоградської на північний захід. 

Повітряна тривога 29 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:35. Повітряна тривога оголошена й у Київській області.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 29 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:48. Захисники заявили, що зафіксували безпілотники на межі Київської та Черкаської області, а також на заході Кіровоградської. Всі цілі прямують на північний захід.

Крім того, для Харківської області оголосили небезпеку через активність тактичної авіації ворога.

Повітряна тривога 29 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі тривога поширилась на Житомирську та Вінницьку області.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 29 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Також Повітряні сили попереджають про пуски КАБ у Харківській області.

Повітряна тривога 29 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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