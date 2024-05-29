Повітряна тривога зараз 29 травня — куди летять ворожі "шахеди"

Безпілотник у нічному небі. Фото: Reuters

Повітряна тривога в Україні зараз 29 травня охопила Черкаську, Кіровоградську та інші області. Мешканців цих регіонів попереджають про загрозу ударних безпілотників, які летять у бік північного заходу.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога 29 травня

"Декілька груп БпЛА на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс північно-західний", — зазначили військові.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом в Україні "почервоніли" такі області:

Черкаська,

Кіровоградська,

Миколаївська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:23. Повітряні сили повідомляють про політ дронів курсом на Кіровоградську область, а також із Кіровоградської на північний захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:35. Повітряна тривога оголошена й у Київській області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:48. Захисники заявили, що зафіксували безпілотники на межі Київської та Черкаської області, а також на заході Кіровоградської. Всі цілі прямують на північний захід.

Крім того, для Харківської області оголосили небезпеку через активність тактичної авіації ворога.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі тривога поширилась на Житомирську та Вінницьку області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Також Повітряні сили попереджають про пуски КАБ у Харківській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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