Воздушная тревога сейчас 29 мая - куда летят вражеские "шахеды"

Беспилотник в ночном небе. Фото: Reuters

Воздушная тревога в Украине 29 мая охватила Черкасскую, Кировоградскую и другие области. Жителей этих регионов предупреждают об угрозе ударных беспилотников, летящих в сторону северо-запада.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога 29 мая

"Несколько групп БпЛА на границе Кировоградской и Николаевской областей, курс северо-западный" , - отметили военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем в Украине "покраснели" следующие области:

Черкасская,

Кировоградская,

Николаевская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:23. Воздушные силы сообщают о полете дронов курсом на Кировоградскую область, а также с Кировоградской на северо-запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:35. Воздушная тревога объявлена и в Киевской области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:4 8. Защитники заявили, что зафиксировали беспилотники на границе Киевской и Черкасской области, а также на западе Кировоградской. Все цели направляются на северо-запад.

Кроме того, для Харьковской области объявили опасность из-за активности тактической авиации врага.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Теперь тревога распространилась на Житомирскую и Винницкую области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Также Воздушные силы предупреждают о пусках КАБ в Харьковской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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