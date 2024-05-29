Воздушная тревога сейчас 29 мая - куда летят вражеские "шахеды"

Воздушная тревога набирает обороты — куда летят вражеские "шахеды"
Воздушная тревога в Украине 29 мая охватила Черкасскую, Кировоградскую и другие области. Жителей этих регионов предупреждают об угрозе ударных беспилотников, летящих в сторону северо-запада.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога 29 мая
"Несколько групп БпЛА на границе Кировоградской и Николаевской областей, курс северо-западный" , - отметили военные.
Тем временем в Украине "покраснели" следующие области:
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Николаевская.
Обновлено 00:23. Воздушные силы сообщают о полете дронов курсом на Кировоградскую область, а также с Кировоградской на северо-запад.
Обновлено 00:35. Воздушная тревога объявлена и в Киевской области.
Обновлено 00:4 8. Защитники заявили, что зафиксировали беспилотники на границе Киевской и Черкасской области, а также на западе Кировоградской. Все цели направляются на северо-запад.
Кроме того, для Харьковской области объявили опасность из-за активности тактической авиации врага.
Теперь тревога распространилась на Житомирскую и Винницкую области.
Также Воздушные силы предупреждают о пусках КАБ в Харьковской области.
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