Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога набирает обороты — куда летят вражеские "шахеды" arrow

Воздушная тревога набирает обороты — куда летят вражеские "шахеды"

29 мая 2024 00:15
обновлено: 00:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 29 мая - куда летят вражеские "шахеды"
Беспилотник в ночном небе. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 29 мая охватила Черкасскую, Кировоградскую и другие области. Жителей этих регионов предупреждают об угрозе ударных беспилотников, летящих в сторону северо-запада.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога 29 мая

"Несколько групп БпЛА на границе Кировоградской и Николаевской областей, курс северо-западный" , - отметили военные.

Воздушная тревога 29 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем в Украине "покраснели" следующие области:

  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 29 мая
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:23. Воздушные силы сообщают о полете дронов курсом на Кировоградскую область, а также с Кировоградской на северо-запад.

Воздушная тревога 29 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:35. Воздушная тревога объявлена и в Киевской области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 29 мая
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:4 8. Защитники заявили, что зафиксировали беспилотники на границе Киевской и Черкасской области, а также на западе Кировоградской. Все цели направляются на северо-запад.

Кроме того, для Харьковской области объявили опасность из-за активности тактической авиации врага.

Воздушная тревога 29 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Теперь тревога распространилась на Житомирскую и Винницкую области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 29 мая
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Также Воздушные силы предупреждают о пусках КАБ в Харьковской области.

Воздушная тревога 29 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

беспилотники
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
опасность
война в Украине
війна
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе