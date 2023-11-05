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Повітряна тривога охоплює країну — які області в небезпеці

5 листопада 2023 23:35
оновлено: 00:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 5 листопада — які області в небезпеці
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в неділю, 5 листопада, охопила значну частину східних, південних та центральних областей. Мова йде про Донецьку, Миколаївську, Дніпропетровську та інші. Є загроза застосування авіаційного озброєння. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 5 листопада

Оновлено 23:38. Українські військові попереджають про загрозу застосування авіаційного озброєння на півдні та сході.

Також Повітряні сили зафіксували ракету на півночі Миколаївської області в напрямку на Одеську.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином "почервоніли" такі області:

  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Миколаївська,
  • Запорізька, 
  • Херсонська.
Повітряна тривога в Україні сьогодні, 5 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:39. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляв, що це ймовірно ракета типу Х-59. Однак через певний час вона припинила своє існування, а областями поширилися відбої тривоги.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Повітряна тривога в Україні сьогодні, 5 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:03. Україною знову шириться повітряна тривога.

"Активність ворожої тактичної авіації на південному сході. Загроза застосування авіаційного озброєння!" — пишуть військові.

Повітряна тривога в Україні сьогодні, 6 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ввечері, 5 листопада, в Одесі лунали вибухи. В той час в області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

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