Повітряна тривога зараз 5 листопада — які області в небезпеці

Повітряна тривога охоплює країну — які області в небезпеці
Повітряна тривога в Україні в неділю, 5 листопада, охопила значну частину східних, південних та центральних областей. Мова йде про Донецьку, Миколаївську, Дніпропетровську та інші. Є загроза застосування авіаційного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 5 листопада
Оновлено 23:38. Українські військові попереджають про загрозу застосування авіаційного озброєння на півдні та сході.
Також Повітряні сили зафіксували ракету на півночі Миколаївської області в напрямку на Одеську.
Таким чином "почервоніли" такі області:
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Миколаївська,
- Запорізька,
- Херсонська.
Оновлено 23:39. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляв, що це ймовірно ракета типу Х-59. Однак через певний час вона припинила своє існування, а областями поширилися відбої тривоги.
Оновлено 00:03. Україною знову шириться повітряна тривога.
"Активність ворожої тактичної авіації на південному сході. Загроза застосування авіаційного озброєння!" — пишуть військові.
Нагадаємо, що ввечері, 5 листопада, в Одесі лунали вибухи. В той час в області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
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