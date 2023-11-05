Воздушная тревога сейчас 5 ноября – какие области в опасности

Воздушная тревога охватывает страну – какие области в опасности
Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 5 ноября, охватила значительную часть восточных, южных и центральных областей. Речь идет о Донецкой, Николаевской, Днепропетровской и других. Есть угроза применения авиационного вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 5 ноября
Обновлено 23:38. Украинские военные предупреждают об угрозе применения авиационного вооружения на юге и востоке.
Также Воздушные силы зафиксировали ракету на севере Николаевской области в направлении Одесской.
Таким образом "покраснели" следующие области:
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Николаевская,
- Запорожская,
- Херсонская.
Обновлено 23:39. Паблик "Николаевский Ванек" сообщал, что это, вероятно, ракета типа Х-59. Однако через некоторое время она прекратила свое существование, а по областям распространились отбои тревоги.
Обновлено 00:03. Украиной снова распространяется воздушная тревога.
"Активность вражеской тактической авиации на юго-востоке. Угроза применения авиационного вооружения!" – пишут военные.
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