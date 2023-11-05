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Воздушная тревога охватывает страну – какие области в опасности

5 ноября 2023 23:35
обновлено: 00:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 5 ноября – какие области в опасности
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 5 ноября, охватила значительную часть восточных, южных и центральных областей. Речь идет о Донецкой, Николаевской, Днепропетровской и других. Есть угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 5 ноября

Обновлено 23:38. Украинские военные предупреждают об угрозе применения авиационного вооружения на юге и востоке.

Также Воздушные силы зафиксировали ракету на севере Николаевской области в направлении Одесской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом "покраснели" следующие области:

  • Кировоградская,
  • Днепропетровская,
  • Николаевская,
  • Запорожская,
  • Херсонская.
Воздушная тревога в Украине сегодня, 5 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:39. Паблик "Николаевский Ванек" сообщал, что это, вероятно, ракета типа Х-59. Однако через некоторое время она прекратила свое существование, а по областям распространились отбои тревоги.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Воздушная тревога в Украине сегодня, 5 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:03. Украиной снова распространяется воздушная тревога.

"Активность вражеской тактической авиации на юго-востоке. Угроза применения авиационного вооружения!" – пишут военные.

Воздушная тревога в Украине сегодня, 6 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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