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Повітряна тривога охоплює Україну: куди прямують цілі ворога

19 серпня 2023 00:52
оновлено: 01:01
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога охоплює Україну: куди прямують цілі ворога
Шахеди летять у повітряному просторі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Небезпека атаки російськими безпілотниками вночі, 19 серпня, триває в низці областей України. Так, повітряна тривога продовжує наростати за напрямом руху БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Так, за даними пабліка "Николаевский Ванек", БпЛА тримають курс на Київську область та продовжують рухатися на Захід. Тож можлива небезпека в Житомирській та 

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 00:52. Повітряні сили повідомляють про рух напрямку БпЛА. Так, дрони летять у напрямку Білої Церкви, що на Київщині та в напрямку Чернігова. 

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:58. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку для Дніпропетровської та Запорізької областей. 

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Своєю чергою очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляє про загрозу використання балістичного озброєння для Запоріжжя.

Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Оновлюється...

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