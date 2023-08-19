Повітряна тривога охоплює Україну: куди прямують цілі ворога
Небезпека атаки російськими безпілотниками вночі, 19 серпня, триває в низці областей України. Так, повітряна тривога продовжує наростати за напрямом руху БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Так, за даними пабліка "Николаевский Ванек", БпЛА тримають курс на Київську область та продовжують рухатися на Захід. Тож можлива небезпека в Житомирській та
Оновлено 00:52. Повітряні сили повідомляють про рух напрямку БпЛА. Так, дрони летять у напрямку Білої Церкви, що на Київщині та в напрямку Чернігова.
Оновлено 00:58. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку для Дніпропетровської та Запорізької областей.
Своєю чергою очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляє про загрозу використання балістичного озброєння для Запоріжжя.
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