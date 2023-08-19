Воздушная тревога охватывает Украину: куда направляются целые врага
Опасность атаки российскими беспилотниками ночью, 19 августа, продолжается в ряде областей Украины. Да, воздушная тревога продолжает нарастать по направлению движения БпЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Так, по данным паблика "Николаевский Ванек", БПЛА держат курс на Киевскую область и продолжают двигаться на Запад. Возможна опасность в Житомирской и
Обновлено 00:52. Воздушные силы сообщают о движении направления БпЛА. Так, дроны летят в направлении Белой Церкви на Киевщине и в направлении Чернигова.
Обновлено 00:58. Воздушные силы предупреждают ракетную опасность для Днепропетровской и Запорожской областей.
В свою очередь глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщает об угрозе использования баллистического вооружения для Запорожья.
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