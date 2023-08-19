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Воздушная тревога охватывает Украину: куда направляются целые врага

19 августа 2023 00:52
обновлено: 01:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога охватывает Украину: куда направляются целые врага
Шахеды улетают в воздушном пространстве. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Опасность атаки российскими беспилотниками ночью, 19 августа, продолжается в ряде областей Украины. Да, воздушная тревога продолжает нарастать по направлению движения БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Так, по данным паблика "Николаевский Ванек", БПЛА держат курс на Киевскую область и продолжают двигаться на Запад. Возможна опасность в Житомирской и

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 00:52. Воздушные силы сообщают о движении направления БпЛА. Так, дроны летят в направлении Белой Церкви на Киевщине и в направлении Чернигова.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:58. Воздушные силы предупреждают ракетную опасность для Днепропетровской и Запорожской областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

В свою очередь глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщает об угрозе использования баллистического вооружения для Запорожья.

Источник: t.me/zoda_gov_ru

Обновляется...

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