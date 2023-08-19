Воздушная тревога охватывает Украину: куда направляются целые врага

Шахеды улетают в воздушном пространстве. Фото: google.com

Опасность атаки российскими беспилотниками ночью, 19 августа, продолжается в ряде областей Украины. Да, воздушная тревога продолжает нарастать по направлению движения БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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