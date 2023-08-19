У Чорному морі два ракетоносії: скільки "Калібрів" на озброєнні
19 серпня 2023 00:12
оновлено: 01:06
Ракетоносій запускає цілі з моря. Фото: google.com
У Чорне море ворог вивів два ракетоносії. Вони можуть атакувати ракетами типу "Калібр", загальний залп — 12 цілей.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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