У Чорному морі два ракетоносії: скільки "Калібрів" на озброєнні

Ракетоносій запускає цілі з моря. Фото: google.com

У Чорне море ворог вивів два ракетоносії. Вони можуть атакувати ракетами типу "Калібр", загальний залп — 12 цілей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/SJTF_Odesa

Оновлено 00:31. Наразі в Україні триває повітряна тривога, залишаються "червоними" низка областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:04. "Інформація про збільшення кількість ракетоносіїв та "Калібрів" до 2 і 12, відповідно — недостовірна. Довіряйте виключно офіційним джерелам", — повідомили в Ок "Південь".

Джерело: t.me/SJTF_Odesa

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