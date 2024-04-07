Повітряна тривога шириться областями через чергову атаку "шахедів"
7 квітня 2024 00:04
оновлено: 01:11
Безпілотник летить над областями вночі. Фото: АРМІЯ INFORM
Повітряна тривога в Україні зараз 7 квітня поширилась на низку південних та східних областей, мешканців яких попереджають про загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
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Згідно з інформацією українських військових,
Наразі повітряну тривогу оголосили в таких областях:
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Херсонській.
Оновлено 00:49. Повітряні сили попередили про групи безпілотників із Херсонської області через Дніпропетровську курсом на північ.
Оновлено 01:10. Військові попереджають про ударні дрони росіян в Харківській та Дніпропетровській областях.
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