Повітряна тривога шириться областями через чергову атаку "шахедів"

Безпілотник летить над областями вночі. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні зараз 7 квітня поширилась на низку південних та східних областей, мешканців яких попереджають про загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 7 квітня

Згідно з інформацією українських військових,

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряну тривогу оголосили в таких областях:

Донецькій,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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