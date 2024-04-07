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Повітряна тривога шириться областями через чергову атаку "шахедів"

7 квітня 2024 00:04
оновлено: 01:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога шириться областями через чергову атаку "шахедів"
Безпілотник летить над областями вночі. Фото: АРМІЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 7 квітня поширилась на низку південних та східних областей, мешканців яких попереджають про загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 7 квітня

Згідно з інформацією українських військових,

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряну тривогу оголосили в таких областях:

  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Херсонській.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 7 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:49. Повітряні сили попередили про групи безпілотників із Херсонської області через Дніпропетровську курсом на північ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Повітряна тривога шириться областями через чергову атаку "шахедів" - фото 4
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:10. Військові попереджають про ударні дрони росіян в Харківській та Дніпропетровській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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