Воздушная тревога распространяется по областям из-за очередной атаки "шахедов"

Беспилотник летит над областями ночью. Фото: АРМИЯ INFORM

Воздушная тревога в Украине 7 апреля распространилась на ряд южных и восточных областей, жителей которых предупреждают об угрозе ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Согласно информации украинских военных,

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушную тревогу объявили в следующих областях:

Донецкой,

Запорожский,

Днепропетровской,

Херсонской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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