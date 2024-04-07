Воздушная тревога распространяется по областям из-за очередной атаки "шахедов"
7 апреля 2024 00:04
обновлено: 00:12
Беспилотник летит над областями ночью. Фото: АРМИЯ INFORM
Воздушная тревога в Украине 7 апреля распространилась на ряд южных и восточных областей, жителей которых предупреждают об угрозе ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
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Согласно информации украинских военных,
В настоящее время воздушную тревогу объявили в следующих областях:
- Донецкой,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Херсонской.
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