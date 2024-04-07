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Воздушная тревога распространяется по областям из-за очередной атаки "шахедов"

7 апреля 2024 00:04
обновлено: 00:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога распространяется по областям из-за очередной атаки "шахедов"
Беспилотник летит над областями ночью. Фото: АРМИЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 7 апреля распространилась на ряд южных и восточных областей, жителей которых предупреждают об угрозе ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Согласно информации украинских военных,

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушную тревогу объявили в следующих областях:

  • Донецкой,
  • Запорожский,
  • Днепропетровской,
  • Херсонской.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 7 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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