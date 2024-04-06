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Росіяни завдали потужних ударів по Донеччині — є руйнування і постраждалі

6 квітня 2024 15:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни завдали потужних ударів по Донеччині — є руйнування і постраждалі
Зруйнована внаслідок обстрілу будівля. Фото: Національна поліція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Внаслідок цього поранень зазнали семеро мирних жителів.

Про це повідомила Національна поліція України у суботу, 6 квітня.

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Обстріл Донецької області

Протягом минулої доби російські війська завдали 1842 удари по області. Поліція задокументувала наслідки ворожих влучань. 

Ворожих обстрілів зазнали міста Залізне, Курахове, Покровськ, селища Нью-Йорк, Удачне, Щербинівка, села Берестки, Богоявленка, Дачне, Карлівка, Нове, Предтечине, Пушкіне.

Загарбниками було пошкоджено 83 цивільних об’єкти, серед них — 55 житлових будинків, три адмінбудівлі, 10 торгових павільйонів, підприємство, складські приміщення, транспортні засоби, залізнична колія.

Руйнування і постраждалі

Місто Покровськ росіяни обстріляли двома ракетами С-300. Внаслідок цього було поранено п’ятеро мирних мешканців, серед них 14-річна дитина.

"Пошкоджено 20 приватних будинків, дві адмінбудівлі, 10 торгових павільйонів, транспортні засоби", — говориться у повідомленні Нацполіції.

Також росіяни вдарили ракетою по селу Пушкіне. Наразі тип озброєння встановлюється. Поранено двох людей, 19 приватних були зруйновані

Авіабомбу "КАБ-500" росія скинула на селище Нью-Йорк. Було пошкоджено підприємство і 5 приватних осель.

обстріл
Військовий на місці влучання. Фото: Національна поліція
обстріл
Пошкоджений обстрілом будинок. Фото: Національна поліція
обстріл
Пошкоджена обстрілом будівля. Фото: Національна поліція
обстріл
Поліцейський на місці влучання снаряда. Фото: Національна поліція

У п'ятницю, 4 квітня о 17:00, російські окупанти обстріляли селище Нью-Йорк Донецької області. Ймовірно, росіяни били з артилерії.

За даними Генштабу, ситуація на Донецькому напрямку залишається напруженою. Росіяни намагаються атакувати наших військових, однак Збройні Сили України тримають оборону та завдають ворогові масштабних втрат.

війна
Україна
Донецька область
обстріли
ракетний удар

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