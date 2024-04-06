Росіяни завдали потужних ударів по Донеччині — є руйнування і постраждалі

Зруйнована внаслідок обстрілу будівля. Фото: Національна поліція

Російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Внаслідок цього поранень зазнали семеро мирних жителів.

Про це повідомила Національна поліція України у суботу, 6 квітня.

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Обстріл Донецької області

Протягом минулої доби російські війська завдали 1842 удари по області. Поліція задокументувала наслідки ворожих влучань.

Ворожих обстрілів зазнали міста Залізне, Курахове, Покровськ, селища Нью-Йорк, Удачне, Щербинівка, села Берестки, Богоявленка, Дачне, Карлівка, Нове, Предтечине, Пушкіне.

Загарбниками було пошкоджено 83 цивільних об’єкти, серед них — 55 житлових будинків, три адмінбудівлі, 10 торгових павільйонів, підприємство, складські приміщення, транспортні засоби, залізнична колія.

Руйнування і постраждалі

Місто Покровськ росіяни обстріляли двома ракетами С-300. Внаслідок цього було поранено п’ятеро мирних мешканців, серед них 14-річна дитина.

"Пошкоджено 20 приватних будинків, дві адмінбудівлі, 10 торгових павільйонів, транспортні засоби", — говориться у повідомленні Нацполіції.

Також росіяни вдарили ракетою по селу Пушкіне. Наразі тип озброєння встановлюється. Поранено двох людей, 19 приватних були зруйновані

Авіабомбу "КАБ-500" росія скинула на селище Нью-Йорк. Було пошкоджено підприємство і 5 приватних осель.

Військовий на місці влучання. Фото: Національна поліція

Пошкоджений обстрілом будинок. Фото: Національна поліція

Пошкоджена обстрілом будівля. Фото: Національна поліція

Поліцейський на місці влучання снаряда. Фото: Національна поліція

У п'ятницю, 4 квітня о 17:00, російські окупанти обстріляли селище Нью-Йорк Донецької області. Ймовірно, росіяни били з артилерії.

За даними Генштабу, ситуація на Донецькому напрямку залишається напруженою. Росіяни намагаються атакувати наших військових, однак Збройні Сили України тримають оборону та завдають ворогові масштабних втрат.