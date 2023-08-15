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Повітряна тривога шириться Україною: куди летять ракети

15 серпня 2023 03:11
оновлено: 04:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 15 серпня: де є загроза ракетного удару
Запуск ракет в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 15 серпня, в значній частині областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза ракетного удару. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 15 серпня

Оновлено 03:13. У частині східних, північних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Ворог здійснив пуски ракет.

Оновлено 03:14. "Повітряна тривога пов'язана з пусками крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Перші ракети входять в повітряний простір України", — повідомляють Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 03:19. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку на Півдні.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:21. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє, що інформація про ракети в повітряному просторі України "не відповідає дійсності"

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 03:25. Повітряна тривога поширилась на Київ та низку інших регіонів. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в центральних областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:27. У ДСНС закликають перебувати в безпечному місці та не знімати роботу ППО.

Джерело: t.me/dsns_telegram

Оновлено 03:39. За даними "Ванька", наразі ракет немає в повітряному просторі України.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 03:49. "Імовірно дві групи крилатих ракет в напрямку території України. Попередня інформація щодо перетину кордону — імітація швидкісних цілей ворожими засобами", — повідомляють Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Також "Ванек" попереджає про пуски на Запорозький напрямок.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 03:59. Ракети вже в нашому повітряному просторі.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Нагадаємо, що в деяких південних областях України повторно оголошували повітряну тривогу вночі, 14 серпня. Була загроза удару ракет та БпЛА.

Також ми писали, що вночі, 14 серпня, значна частина областей України "почервоніла". Повітряна тривога була оголошена через загрозу балістики.

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