Повітряна тривога вночі 15 серпня: де є загроза ракетного удару

Повітряна тривога шириться Україною: куди летять ракети
Вночі, 15 серпня, в значній частині областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза ракетного удару.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога вночі 15 серпня
Оновлено 03:13. У частині східних, північних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Ворог здійснив пуски ракет.
Оновлено 03:14. "Повітряна тривога пов'язана з пусками крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Перші ракети входять в повітряний простір України", — повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 03:19. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку на Півдні.
Оновлено 03:21. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє, що інформація про ракети в повітряному просторі України "не відповідає дійсності"
Оновлено 03:25. Повітряна тривога поширилась на Київ та низку інших регіонів. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в центральних областях.
Оновлено 03:27. У ДСНС закликають перебувати в безпечному місці та не знімати роботу ППО.
Оновлено 03:39. За даними "Ванька", наразі ракет немає в повітряному просторі України.
Оновлено 03:49. "Імовірно дві групи крилатих ракет в напрямку території України. Попередня інформація щодо перетину кордону — імітація швидкісних цілей ворожими засобами", — повідомляють Повітряні сили.
Також "Ванек" попереджає про пуски на Запорозький напрямок.
Оновлено 03:59. Ракети вже в нашому повітряному просторі.
Нагадаємо, що в деяких південних областях України повторно оголошували повітряну тривогу вночі, 14 серпня. Була загроза удару ракет та БпЛА.
Також ми писали, що вночі, 14 серпня, значна частина областей України "почервоніла". Повітряна тривога була оголошена через загрозу балістики.