Воздушная тревога ночью 15 августа: где есть угроза ракетного удара

Воздушная тревога распространяется по Украине: куда летят ракеты
Ночью, 15 августа, в значительной части областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога ночью 15 августа
Обновлено 03:13. В части восточных, северных и южных областей Украины объявлена воздушная тревога. Враг совершил пуски ракет.
Обновлено 03:14. "Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Первые ракеты входят в воздушное пространство Украины", — сообщают Воздушные силы.
Обновлено 03:19. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности на Юге.
Обновлено 03:21. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает, что информация о ракетах в воздушном пространстве Украины "не соответствует действительности"
Обновлено 03:25. Воздушная тревога распространилась на Киев и ряд других регионов. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в центральных областях.
Обновлено 03:27. В ГСЧС призывают находиться в безопасном месте и не снимать работу ПВО.
Обновлено 03:39. По данным "Ванька", в настоящее время ракет нет в воздушном пространстве Украины.
Обновлено 03:49. "Вероятно две группы крылатых ракет в направлении территории Украины. Предварительная информация о пересечении границы — имитация скоростных целей вражескими средствами", — сообщают Воздушные силы.
Также "Ванек" предупреждает о пусках на Запорожское направление.
Обновлено 03:59. Ракеты уже в нашем воздушном пространстве.
Напомним, в некоторых южных областях Украины повторно объявляли воздушную тревогу ночью, 14 августа. Была угроза удара ракет и БпЛА.
Также мы писали, что ночью, 14 августа, значительная часть областей Украины "покраснела". Воздушная тревога была объявлена из-за угрозы баллистики.