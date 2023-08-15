Воздушная тревога ночью 15 августа: где есть угроза ракетного удара

Запуск ракет в небо. Фото: google.com

Ночью, 15 августа, в значительной части областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога ночью 15 августа

Обновлено 03:13. В части восточных, северных и южных областей Украины объявлена воздушная тревога. Враг совершил пуски ракет.

Обновлено 03:14. "Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Первые ракеты входят в воздушное пространство Украины", — сообщают Воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 03:19. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности на Юге.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:21. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает, что информация о ракетах в воздушном пространстве Украины "не соответствует действительности"

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 03:25. Воздушная тревога распространилась на Киев и ряд других регионов. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в центральных областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:27. В ГСЧС призывают находиться в безопасном месте и не снимать работу ПВО.

Источник: t.me/dsns_telegram

Обновлено 03:39. По данным "Ванька", в настоящее время ракет нет в воздушном пространстве Украины.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 03:49. "Вероятно две группы крылатых ракет в направлении территории Украины. Предварительная информация о пересечении границы — имитация скоростных целей вражескими средствами", — сообщают Воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

Также "Ванек" предупреждает о пусках на Запорожское направление.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 03:59. Ракеты уже в нашем воздушном пространстве.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Напомним, в некоторых южных областях Украины повторно объявляли воздушную тревогу ночью, 14 августа. Была угроза удара ракет и БпЛА.

Также мы писали, что ночью, 14 августа, значительная часть областей Украины "покраснела". Воздушная тревога была объявлена из-за угрозы баллистики.