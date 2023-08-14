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Небезпека удару ворога в Україні триває: загроза ракет на Півдні

14 серпня 2023 01:46
оновлено: 01:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Небезпека удару ворога в Україні триває: загроза ракет на Півдні
Запуск ракет із Чорного моря. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В деяких південних областях України повторно оголосили повітряну тривогу вночі, 14 серпня. Є загроза удару ракет та БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:47. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про пуски "Калібрів" на Одещину.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 01:50. Повідомляється про пуски 4-х ракет.

Оновлено 01:52. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:52. "Ванек" повідомляє про зміну курсу ракет на Миколаївщину.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 01:55. З'явилася інформація про нові напрямки руху ракет — на Одещину та Миколаївщину.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev (https://t.me/vanek_nikolaev)

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