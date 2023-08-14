Небезпека удару ворога в Україні триває: загроза ракет на Півдні
14 серпня 2023 01:46
оновлено: 01:56
Запуск ракет із Чорного моря. Фото: google.com
В деяких південних областях України повторно оголосили повітряну тривогу вночі, 14 серпня. Є загроза удару ракет та БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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