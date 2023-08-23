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Повітряна тривога суне Україною: які області в небезпеці удару БпЛА та ракет

23 серпня 2023 03:59
оновлено: 04:10
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 23 серпня: загроза БпЛА та ракет
Ракета злітає. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог продовжує обстрілювати Україну вночі, 23 серпня. Відповідно в низці південних областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про загрозу удару БпЛА, ракет та застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 23 серпня

Оновлено 04:01. Повітряні сили попереджають про групи "Шахедів" в напрямку Ізмаїла, а також загрозу застосування авіаційного озброєння в Херсонській області та ракетну небезпеку на Півдні країни.

Оновлено 04:04. Відбій тривоги для Миколаївської та Херсонської областей. Загроза "шахедів" для Ізмаїла.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 04:06. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає, що БпЛА "добивають" на Одещині.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлюється...

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