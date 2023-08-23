Повітряна тривога вночі 23 серпня: загроза БпЛА та ракет

Ракета злітає. Фото: google.com

Ворог продовжує обстрілювати Україну вночі, 23 серпня. Відповідно в низці південних областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про загрозу удару БпЛА, ракет та застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 23 серпня

Оновлено 04:01. Повітряні сили попереджають про групи "Шахедів" в напрямку Ізмаїла, а також загрозу застосування авіаційного озброєння в Херсонській області та ракетну небезпеку на Півдні країни.

Оновлено 04:04. Відбій тривоги для Миколаївської та Херсонської областей. Загроза "шахедів" для Ізмаїла.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 04:06. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає, що БпЛА "добивають" на Одещині.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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