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Вибухи в Ізмаїлі: обстріл регіону триває

23 серпня 2023 02:55
оновлено: 03:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Ізмаїлі: обстріл регіону триває
Дим після вибуху в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Ізмаїлі Одеської області гучно, вночі, 23 серпня, місцеві чують вибухи. Повітряні сили повідомляють про небезпеку удару БпЛА в регіоні.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 03:04. Тим часом в Одеській області триває повітряна тривога. У регіоні зберігається небезпека удару БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:09. "‎Шахедна"‎ атака на південь Одещини триває. Усі її підсумки лише від офіційних представників", — повідомляє речник УДА Сергій Братчук.

Джерело: t.me/Bratchuk_Sergey

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