Вибухи в Ізмаїлі: обстріл регіону триває

Дим після вибуху в місті. Фото: google.com

В Ізмаїлі Одеської області гучно, вночі, 23 серпня, місцеві чують вибухи. Повітряні сили повідомляють про небезпеку удару БпЛА в регіоні.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Джерело: t.me/Bratchuk_Sergey

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