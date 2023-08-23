Вибухи в Ізмаїлі: обстріл регіону триває
23 серпня 2023 02:55
оновлено: 03:10
Дим після вибуху в місті. Фото: google.com
В Ізмаїлі Одеської області гучно, вночі, 23 серпня, місцеві чують вибухи. Повітряні сили повідомляють про небезпеку удару БпЛА в регіоні.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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