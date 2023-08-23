Воздушная тревога ночью 23 августа: угроза БПЛА и ракет

Ракета взлетает. Фото: google.com

Враг продолжает обстреливать Украину ночью, 23 августа. Соответственно в ряде южных областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об угрозе удара БпЛА, ракет и применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 23 августа

Обновлено 04:01. Воздушные силы предупреждают о группах "Шахедов" в направлении Измаила, а также угрозе применения авиационного вооружения в Херсонской области и ракетной опасности на Юге страны.

Обновлено 04:04. Отбой тревоги Николаевской и Херсонской областей. Угроза "шахедов" для Измаила.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 04:06. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает, что БПЛА "добывают" в Одесской области.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

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