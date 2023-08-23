Воздушная тревога ночью 23 августа: угроза БПЛА и ракет

Воздушная тревога движется по Украине: какие области в опасности удара БпЛА и ракет
Враг продолжает обстреливать Украину ночью, 23 августа. Соответственно в ряде южных областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об угрозе удара БпЛА, ракет и применения авиационного вооружения.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога ночью 23 августа
Обновлено 04:01. Воздушные силы предупреждают о группах "Шахедов" в направлении Измаила, а также угрозе применения авиационного вооружения в Херсонской области и ракетной опасности на Юге страны.
Обновлено 04:04. Отбой тревоги Николаевской и Херсонской областей. Угроза "шахедов" для Измаила.
Обновлено 04:06. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает, что БПЛА "добывают" в Одесской области.
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