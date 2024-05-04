Повітряна тривога в Україні вранці 4 травня

Ворожий літак у небі. Фото ілюстративне: EPA/UPG

В Україні знову повітряна тривога. Вранці 4 травня "почервоніли" східна, південна та частина центральної України. У небі спостерігається активність ворожої тактичної авіації.

Про це вранці, 4 травня, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 4 травня

Станом на 05:55 у Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошено відбій повітряної тривоги.

Скриншот Telegram/Іван Федоров

Скриншот Telegram/СИРЕНА. ДНІПРО

О 06:01 почалися відбої повітряних тривог в інших областях України.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗС України

О 06:47 українські військові повідомили про знищення 13-ти ударних дронів ворога.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Нагадаємо, вночі 4 травня російські окупанти атакували "шахедами" Харків. У місті зафіксовано два влучання. За попередньою інформацією, постраждали троє осіб, у тому числі дитина.

Ввечері 3 травня ми повідомляли, що Україну охопила масштабна повітряна тривога.