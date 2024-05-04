Повітряна тривога в Україні вранці 4 травня

Повітряна тривога — у небі ворожа тактична авіація
В Україні знову повітряна тривога. Вранці 4 травня "почервоніли" східна, південна та частина центральної України. У небі спостерігається активність ворожої тактичної авіації.
Про це вранці, 4 травня, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 4 травня
Станом на 05:55 у Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошено відбій повітряної тривоги.
О 06:01 почалися відбої повітряних тривог в інших областях України.
О 06:47 українські військові повідомили про знищення 13-ти ударних дронів ворога.
Нагадаємо, вночі 4 травня російські окупанти атакували "шахедами" Харків. У місті зафіксовано два влучання. За попередньою інформацією, постраждали троє осіб, у тому числі дитина.
Ввечері 3 травня ми повідомляли, що Україну охопила масштабна повітряна тривога.
Читайте Новини.LIVE!