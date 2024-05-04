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Повітряна тривога — у небі ворожа тактична авіація

4 мая 2024 05:54
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Повітряна тривога в Україні вранці 4 травня
Ворожий літак у небі. Фото ілюстративне: EPA/UPG
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Україні знову повітряна тривога. Вранці 4 травня "почервоніли" східна, південна та частина центральної України. У небі спостерігається активність ворожої тактичної авіації.

Про це вранці, 4 травня, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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Повітряна тривога в Україні 4 травня 

Станом на 05:55 у Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошено відбій повітряної тривоги. 

Відбій повітряної тривоги у Запорізькій області
Скриншот Telegram/Іван Федоров
Відбій повітряної тривоги у Дніпропетровській області
Скриншот Telegram/СИРЕНА. ДНІПРО

О 06:01 почалися відбої повітряних тривог в Україні.

Повідомлення про відбої тривог в Україні
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Нагадаємо, вночі 4 травня російські окупанти атакували "шахедами" Харків. У місті зафіксовано два влучання. За попередньою інформацією, постраждали троє осіб, у тому числі дитина.

Ввечері 3 травня ми повідомляли, що Україну охопила масштабна повітряна тривога.

война
Запорожская область
Днепропетровская область
обстрелы
воздушная тревога

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