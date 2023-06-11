Повітряна тривога в низці областей України: у Дніпрі пролунали вибухи
Вночі, 11 червня, в Україні знову за звичкою російських окупантів повітряна тривога. "Почервоніла" низка областей. Також у Дніпрі пролунав вибух.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні
Оновлено 00:30. Повітряна тривога шириться Україною. Зокрема, почервоніли Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області.
Також повідомляють про вибухи в Дніпрі.
Оновлено 00:41. "В небі присутні ворожі БпЛА", — інформують моніторингові канали.
Оновлено 01:01. Інформують, що по областях працює ППО.
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Нагадаємо, що в результаті обстрілу Одеси вчора вночі пошкоджено також дві школи та 3 дитячі садочки. Руйнування зазнали й житлові будинки та квартири цивільного населення.
Також ми повідомляли, що попри те, що частина Херсону затоплена через підрив Каховської ГЕС, росіяни все одно продовжують обстрілювати місто. Внаслідок атак 9 червня постраждали волонтери, також спалахнули пожежі у житлових будинках.