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Повітряна тривога в низці областей України: у Дніпрі пролунали вибухи

11 червня 2023 00:29
оновлено: 01:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпрі
Ракета "Калібр" у повітряному просторі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 11 червня, в Україні знову за звичкою російських окупантів повітряна тривога. "Почервоніла" низка областей. Також у Дніпрі пролунав вибух.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 

Оновлено 00:30. Повітряна тривога шириться Україною. Зокрема, почервоніли Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області. 

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Також повідомляють про вибухи в Дніпрі.

Оновлено 00:41. "В небі присутні ворожі БпЛА", — інформують моніторингові канали.

Джерело: t.me/UkraineNow

Оновлено 01:01. Інформують, що по областях працює ППО.

Джерело: t.me/alarmukraine

Оновлюється...

Нагадаємо, що в результаті обстрілу Одеси вчора вночі пошкоджено також дві школи та 3 дитячі садочки. Руйнування  зазнали й житлові будинки та квартири цивільного населення.

Також ми повідомляли, що попри те, що частина Херсону затоплена через підрив Каховської ГЕС, росіяни все одно продовжують обстрілювати місто. Внаслідок атак 9 червня постраждали волонтери, також спалахнули пожежі у житлових будинках. 

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