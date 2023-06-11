Взрывы в Днепре

Ракета "Калибр" в воздушном пространстве. Фото: google.com

Ночью, 11 июня, в Украине снова по привычке российских оккупантов воздушная тревога. "Покраснел" ряд областей. Также в Днепре раздался взрыв.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине

Обновлено 00:30. Воздушная тревога распространяется по Украине. В частности, покраснели Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Также сообщают о взрывах в Днепре.

Обновлено 00:41. "В небе присутствуют вражеские БПЛА", — информируют мониторинговые каналы.

Источник: t.me/UkraineNow

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Напомним, что в результате обстрела Одессы вчера ночью повреждены также две школы и 3 детских сада. Разрушения подверглись и жилые дома и квартиры гражданского населения.

Также мы сообщали, что, несмотря на то, что часть Херсона затоплена из-за подрыва Каховской ГЭС, россияне все равно продолжают обстреливать город. В результате атак 9 июня пострадали волонтеры, также вспыхнули пожары в жилых домах.