Повітряна тривога шириться Україною вночі 6 вересня: куди летять ракети

Повітряна тривога в Україні: чим атакує ворог
Близько четвертої ранку ворог активізувався. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза удару ракет.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні вночі 6 вересня: карта тривог
Повітряні сили України повідомляють, що є загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", — пишуть Повітряні Сили України.
04:53:
Ракети вже над територією України. Перші ракети в Харківській області.
05:04:
Повітряна тривога поширилася на південні регіони. Оновлена мапа тривог.
Нагадаємо, 4 вересня, близько 13:30 в Україні оголосили повітряну тривогу. Існувала ракетна небезпека. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Також ми писали, що вночі, 4 вересня, російські загарбники атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.