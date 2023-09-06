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Повітряна тривога в Україні: чим атакує ворог

6 вересня 2023 04:40
оновлено: 05:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога шириться Україною вночі 6 вересня: куди летять ракети
Ту-95МС: Україну обстрілюють з тих літаків, які вона сама передала РФ у 1990-ті роки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Близько четвертої ранку ворог активізувався. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу.  Є загроза удару ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні вночі 6 вересня: карта тривог

Повітряні сили України повідомляють, що є загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", — пишуть Повітряні Сили України.

04:53:

Ракети вже над територією України. Перші ракети в Харківській області.

05:04:

Повітряна тривога поширилася на південні регіони. Оновлена мапа тривог.

Нагадаємо, 4 вересня, близько 13:30 в Україні оголосили повітряну тривогу. Існувала ракетна небезпека. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Також ми писали, що вночі, 4 вересня, російські загарбники атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.

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