Повітряна тривога шириться Україною вночі 6 вересня: куди летять ракети

Ту-95МС: Україну обстрілюють з тих літаків, які вона сама передала РФ у 1990-ті роки. Фото: Google

Близько четвертої ранку ворог активізувався. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза удару ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряні сили України повідомляють, що є загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", — пишуть Повітряні Сили України.

04:53:

Ракети вже над територією України. Перші ракети в Харківській області.

05:04:

Повітряна тривога поширилася на південні регіони. Оновлена мапа тривог.

Нагадаємо, 4 вересня, близько 13:30 в Україні оголосили повітряну тривогу. Існувала ракетна небезпека. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Також ми писали, що вночі, 4 вересня, російські загарбники атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.