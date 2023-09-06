Воздушная тревога распространяется по Украине ночью 6 сентября: куда летят ракеты

Воздушная тревога в Украине: чем атакует враг
Около четырех утра враг активизировался. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза удара ракет.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине ночью 6 сентября: карта тревог
Воздушные силы Украины сообщают, что есть угроза пускам крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", — пишут Воздушные Силы Украины.
04:53:
Ракеты уже над территорией Украины. Первые ракеты Харьковской области.
05:04:
Воздушная тревога распространилась на южные регионы. Обновлена карта тревог.
Напомним, 4 сентября, около 13:30 в Украине объявили воздушную тревогу. Была ракетная опасность. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что был зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Также мы писали, что ночью, 4 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.