Воздушная тревога распространяется по Украине ночью 6 сентября: куда летят ракеты

Ту-95МС: Украину обстреливают из тех самолетов, которые она сама передала РФ в 1990-е годы. Фото: Google

Около четырех утра враг активизировался. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза удара ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушные силы Украины сообщают, что есть угроза пускам крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", — пишут Воздушные Силы Украины.

04:53:

Ракеты уже над территорией Украины. Первые ракеты Харьковской области.

05:04:

Воздушная тревога распространилась на южные регионы. Обновлена карта тревог.

Напомним, 4 сентября, около 13:30 в Украине объявили воздушную тревогу. Была ракетная опасность. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что был зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Также мы писали, что ночью, 4 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.