Повітряна тривога в Україні: яка причина

Російський МіГ-31К. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 4 вересня, близько 13:30 в Україні оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог виглядає ось так:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Ворог влучив по інфраструктурному об'єкту.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 4 вересня, російські загарбники атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.

Додамо, за минулу добу ворог здійснив 57 обстрілів Херсонської області. Окупанти випустили 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників та авіації.