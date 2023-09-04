Повітряна тривога в Україні: яка причина
Сьогодні, 4 вересня, близько 13:30 в Україні оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог виглядає ось так:
Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Ворог влучив по інфраструктурному об'єкту.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 4 вересня, російські загарбники атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.
Додамо, за минулу добу ворог здійснив 57 обстрілів Херсонської області. Окупанти випустили 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників та авіації.