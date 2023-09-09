Повітряна тривога зараз 9 вересня

Безпілотники у повітрі. Фото: Google

Україною знову шириться повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА, а також активність ворожої авіації. Так, сьогодні, ввечері, після 23:00 9 вересня, "почервоніли" кілька областей України.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога сьогодні 9 вересня

Повідомляється, що існує загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку.

Мапа повітряних тривог нині така:

23:43:

Повідомляється, що ворожі безпілотники рухаються далі вглиб України.

00:07:

На Київщині оголошено повітряну тривогу! Шановні громадяни, не нехтуйте сигналами тривоги та негайно прямуйте в найближче укриття! Зберігайте спокій, будьте пильні, бережіть себе та своїх рідних!

Нині карта повітряних тривог має ось такий вигляд:

Нагадаємо, 8 вересня, російські терористи цинічно обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.

Тааож ми писали, що вночі, 8 вересня, повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області. Пізніше моніторингові канали повідомили про два вибухи у передмісті.