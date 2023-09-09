Повітряна тривога зараз 9 вересня

Повітряна тривога в Україні: чим атакує ворог
Україною знову шириться повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА, а також активність ворожої авіації. Так, сьогодні, ввечері, після 23:00 9 вересня, "почервоніли" кілька областей України.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога сьогодні 9 вересня
Повідомляється, що існує загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку.
Мапа повітряних тривог нині така:
23:43:
Повідомляється, що ворожі безпілотники рухаються далі вглиб України.
00:07:
На Київщині оголошено повітряну тривогу! Шановні громадяни, не нехтуйте сигналами тривоги та негайно прямуйте в найближче укриття! Зберігайте спокій, будьте пильні, бережіть себе та своїх рідних!
Нині карта повітряних тривог має ось такий вигляд:
Нагадаємо, 8 вересня, російські терористи цинічно обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.
Тааож ми писали, що вночі, 8 вересня, повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області. Пізніше моніторингові канали повідомили про два вибухи у передмісті.