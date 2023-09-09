Воздушная тревога сейчас 10 сентября

Воздушная тревога в Украине: чем атакует враг
По Украине снова ширится воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА, а также активности вражеской авиации. Так, сегодня вечером, после 23:00 9 сентября, "покраснело" несколько областей Украины.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога сегодня 9 сентября
Сообщается, что существует угроза применения ударных БпЛА по северному направлению.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
23:43:
Сообщается, что вражеские беспилотники двигаются дальше вглубь Украины.
Напомним, 8 сентября российские террористы цинично обстреляли частный сектор в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Также мы писали что ночью, 8 сентября, воздушную тревогу объявили в Запорожской области. Позже мониторинговые каналы сообщили о двух взрывах в пригороде.