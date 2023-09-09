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Воздушная тревога в Украине: чем атакует враг

9 сентября 2023 23:19
обновлено: 00:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога сейчас 10 сентября
Беспилотники в воздухе. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По Украине снова ширится воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА, а также активности вражеской авиации. Так, сегодня вечером, после 23:00 9 сентября, "покраснело" несколько областей Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога сегодня 9 сентября

Сообщается, что существует угроза применения ударных БпЛА по северному направлению.

воздушная тревога 9 сентября

Угроза применения ударных БПЛА с северного направления

Карта воздушных тревог сейчас такова:

23:43:

Сообщается, что вражеские беспилотники двигаются дальше вглубь Украины.

Напомним, 8 сентября российские террористы цинично обстреляли частный сектор в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали что ночью, 8 сентября, воздушную тревогу объявили в Запорожской области. Позже мониторинговые каналы сообщили о двух взрывах в пригороде.

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