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Повітряна тривога в Україні: чим атакує ворог

14 вересня 2023 00:34
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Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога зараз 14 вересня
Атака безпілотників на Київ 10 вересня. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україною шириться повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА, а також активність ворожої авіації. Так, сьогодні, 14 вересня, "почервоніли" кілька областей України.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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14 вересня, після опівночі Повітряні сили України попередили про повітряну тривогу в низці областей. Зокрема, повітряна тривога лунає у:

  • Дніпропетровській,
  • Харківській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Луганській областях,
  • Криму.

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня було вчинено атаку на Севастопольський морський завод. Супутники NASA зафіксували три осередки загоряння. Наразі важко оцінити, яких втрат зазнали окупанти в результаті удару, але повідомляють про пошкоджені десантний корабель і підводний човен.

Також ми писали, що 12 вересня Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу застосування ворогом ракет. 

Повітряну тривогу оголошували в п'яти областях України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську та тимчасово окупований Крим. 

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