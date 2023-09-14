Повітряна тривога зараз 14 вересня

Атака безпілотників на Київ 10 вересня. Фото: REUTERS

Україною шириться повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА, а також активність ворожої авіації. Так, сьогодні, 14 вересня, "почервоніли" кілька областей України.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні сьогодні 14 вересня

14 вересня, після опівночі Повітряні сили України попередили про повітряну тривогу в низці областей. Зокрема, повітряна тривога лунає у:

Дніпропетровській,

Харківській,

Запорізькій,

Херсонській,

Миколаївській,

Луганській областях,

Криму.

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня було вчинено атаку на Севастопольський морський завод. Супутники NASA зафіксували три осередки загоряння. Наразі важко оцінити, яких втрат зазнали окупанти в результаті удару, але повідомляють про пошкоджені десантний корабель і підводний човен.

Також ми писали, що 12 вересня Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу застосування ворогом ракет.

Повітряну тривогу оголошували в п'яти областях України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську та тимчасово окупований Крим.