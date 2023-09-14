Повітряна тривога зараз 14 вересня

Повітряна тривога в Україні: чим атакує ворог
Україною шириться повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА, а також активність ворожої авіації. Так, сьогодні, 14 вересня, "почервоніли" кілька областей України.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні сьогодні 14 вересня
14 вересня, після опівночі Повітряні сили України попередили про повітряну тривогу в низці областей. Зокрема, повітряна тривога лунає у:
- Дніпропетровській,
- Харківській,
- Запорізькій,
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Луганській областях,
- Криму.
Нагадаємо, в ніч на 13 вересня було вчинено атаку на Севастопольський морський завод. Супутники NASA зафіксували три осередки загоряння. Наразі важко оцінити, яких втрат зазнали окупанти в результаті удару, але повідомляють про пошкоджені десантний корабель і підводний човен.
Також ми писали, що 12 вересня Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу застосування ворогом ракет.
Повітряну тривогу оголошували в п'яти областях України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську та тимчасово окупований Крим.