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Воздушная тревога в Украине: чем атакует враг

14 сентября 2023 00:34
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Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога сейчас 14 сентября
Атака беспилотников в Киеве 10 сентября. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА, а также активности вражеской авиации. Так, сегодня, 14 сентября, покраснели несколько областей Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине сегодня 14 сентября

14 сентября, после полуночи Воздушные силы Украины предупредили о воздушной тревоге в ряде областей. В частности, воздушная тревога раздается в:

  • Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Запорожский,
  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Луганской областях,
  • Крыму.

Напомним, в ночь на 13 сентября была совершена атака на Севастопольский морской завод. Спутники NASA зафиксировали три очага возгорания. Сейчас трудно оценить, какие потери понесли оккупанты в результате удара, но сообщают о поврежденных десантном корабле и подводной лодке.

Также мы писали, что 12 сентября в Одесской области дважды объявляли воздушную тревогу. Военные предупредили об угрозе применения врагом ракет.

Воздушную тревогу объявляли в пяти областях Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской и временно оккупированном Крыму.

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