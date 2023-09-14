Воздушная тревога сейчас 14 сентября

Воздушная тревога в Украине: чем атакует враг
По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА, а также активности вражеской авиации. Так, сегодня, 14 сентября, покраснели несколько областей Украины.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине сегодня 14 сентября
14 сентября, после полуночи Воздушные силы Украины предупредили о воздушной тревоге в ряде областей. В частности, воздушная тревога раздается в:
- Днепропетровской,
- Харьковской,
- Запорожский,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Луганской областях,
- Крыму.
Напомним, в ночь на 13 сентября была совершена атака на Севастопольский морской завод. Спутники NASA зафиксировали три очага возгорания. Сейчас трудно оценить, какие потери понесли оккупанты в результате удара, но сообщают о поврежденных десантном корабле и подводной лодке.
Также мы писали, что 12 сентября в Одесской области дважды объявляли воздушную тревогу. Военные предупредили об угрозе применения врагом ракет.
Воздушную тревогу объявляли в пяти областях Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской и временно оккупированном Крыму.