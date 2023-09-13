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Вибухи в Севастополі: командувач Повітряних сил подякував пілотам за чудову роботу

13 вересня 2023 10:54
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Павло Зінченко
редактор
Вибухи в Севастополі: командувач Повітряних сил подякував пілотам за чудову роботу
Наслідки ракетної атаки на Севастополь. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В ніч на 13 вересня було вчинено атаку на Севастопольський морський завод. Супутники NASA зафіксували три осередки загоряння. Наразі важко оцінити, яких втрат зазнали окупанти в результаті удару, але повідомляють про пошкоджені десантний корабель і підводний човен.

А тим часом командувач Повітряних сил України генерал Микола Олещук на своїй сторінці у Telegram подякував бойовим пілотам за відмінно виконану роботу.

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"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую  пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу", — написав Олещук на своїй сторінці у Telegram.

Генерал Микола Олещук подякував пілотам. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, через вибухи та пожежу в тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі могли бути пошкоджені великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу. У місцевих пабліках стверджують, що вибухів у районі було близько трьох, а окупаційна влада повідомила про десятки постраждалих.

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