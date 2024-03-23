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Повітряна тривога в Україні — де є загроза балістики

23 березня 2024 01:41
оновлено: 01:52
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Повітряна тривога в Україні — де є загроза балістики
Повітряна тривога в Україні
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Повітряна тривога в Україні у ніч проти суботи 23 березня оголошена у кількох областях. У деяких з них попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння російськими окупантми.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

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"Миколаївська, Херсонська області — загроза застосування ударних БпЛА!" — йдеться в повідомленні.

Відбій загрози застосування балістичного озброєння у цих регіонах пролунав о 01:43.

Однак вже о 01:47 одразу пів України стало червоною.

"Загрoза застoсування ракет з балістичною траєкторiєю польоту", — йдеться в повідомленні моніторингових каналів.

У ПС ЗСУ підтвердили цю інформацію.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — заявили військові.

Повітряна тривога 23 березня. Фото: скріншот
Повітряна тривога 23 березня. Фото: скріншот

Так, повітряна тривога пролунала у 13 областях. А саме:

  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Київській,
  • Кіровоградській,
  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Сумський,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Луганська.
Повітряна тривога 23 березня. Фото: скріншот
Повітряна тривога 23 березня. Фото: скріншот

Також у ЗС ЗСУ повідомили, що кілька груп ударних БпЛА рухаються у напрямку Миколаївської області. Вони проходять через Херсонський регіон.

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