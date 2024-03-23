Повітряна тривога в Україні — де є загроза балістики
Повітряна тривога в Україні у ніч проти суботи 23 березня оголошена у кількох областях. У деяких з них попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння російськими окупантми.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряна тривога 23 березня
"Миколаївська, Херсонська області — загроза застосування ударних БпЛА!" — йдеться в повідомленні.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння у цих регіонах пролунав о 01:43.
Однак вже о 01:47 одразу пів України стало червоною.
"Загрoза застoсування ракет з балістичною траєкторiєю польоту", — йдеться в повідомленні моніторингових каналів.
У ПС ЗСУ підтвердили цю інформацію.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — заявили військові.
Так, повітряна тривога пролунала у 13 областях. А саме:
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Київській,
- Кіровоградській,
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Сумський,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Луганська.
Також у ЗС ЗСУ повідомили, що кілька груп ударних БпЛА рухаються у напрямку Миколаївської області. Вони проходять через Херсонський регіон.
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