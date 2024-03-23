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Воздушная тревога в Украине — где есть угроза баллистики

23 марта 2024 01:41
обновлено: 02:11
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Херсоне сейчас 23 марта – что известно
Ракета в небе. Іллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воздушная тревога в Украине в ночь на субботу 23 марта объявлена в нескольких областях. В некоторых из них предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения русскими оккупантами.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога 23 марта
Воздушная тревога 23 марта. Фото: скриншот

Воздушная тревога 23 марта

"Николаевская, Херсонская области - угроза применения ударных БпЛА!" — говорится в сообщении.

Отбой угрозы применения баллистического вооружения в этих регионах раздался в 01:43.

Однако уже в 01:47 сразу пол Украины стало красным.

"Угроза применения ракет с баллистической траекторией полета", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

В ВС ВСУ подтвердили эту информацию.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — заявили военные.

Так, воздушная тревога прозвучала в 13 областях. А именно: 

  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Киевской,
  • Кировоградской,
  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Луганской.
Воздушная тревога 23 марта
Воздушная тревога 23 марта. Фото: скриншот

Также в ВС ВСУ сообщили, что несколько групп ударных БпЛА двигаются в направлении Николаевской области. Они проходят через Херсонский регион.

К счастью, уже в 02:02 в ВС ВСУ заявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

В областях стали отменять воздушную тревогу. Однако восточные регионы все еще остались красными.

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Воздушная тревога 23 марта. Фото: скриншот

Кроме того, Кировоградская область, в которой также прозвучал отбой, снова оказалась под угрозой.

"Движение ударных БпЛА в вашем направлении из Николаевской области. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", — сообщили в ВС ВСУ.

В итоге, в 02:13 в Кировоградской области снова прозвучала воздушная тревога.

Напомним, воздушная тревога в Украине в пятницу, 22 марта, в очередной раз прозвучала около полуночи. Она была введена в ряде областей.

Ранее в Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95.

 

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