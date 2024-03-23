Взрывы в Херсоне сейчас 23 марта – что известно

Воздушная тревога в Украине — где есть угроза баллистики
Воздушная тревога в Украине в ночь на субботу 23 марта объявлена в нескольких областях. В некоторых из них предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения русскими оккупантами.
Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Воздушная тревога 23 марта
"Николаевская, Херсонская области - угроза применения ударных БпЛА!" — говорится в сообщении.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения в этих регионах раздался в 01:43.
Однако уже в 01:47 сразу пол Украины стало красным.
"Угроза применения ракет с баллистической траекторией полета", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.
В ВС ВСУ подтвердили эту информацию.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — заявили военные.
Так, воздушная тревога прозвучала в 13 областях. А именно:
- Винницкой,
- Черкасской,
- Киевской,
- Кировоградской,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской.
Также в ВС ВСУ сообщили, что несколько групп ударных БпЛА двигаются в направлении Николаевской области. Они проходят через Херсонский регион.
К счастью, уже в 02:02 в ВС ВСУ заявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
В областях стали отменять воздушную тревогу. Однако восточные регионы все еще остались красными.
Кроме того, Кировоградская область, в которой также прозвучал отбой, снова оказалась под угрозой.
"Движение ударных БпЛА в вашем направлении из Николаевской области. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", — сообщили в ВС ВСУ.
В итоге, в 02:13 в Кировоградской области снова прозвучала воздушная тревога.
Напомним, воздушная тревога в Украине в пятницу, 22 марта, в очередной раз прозвучала около полуночи. Она была введена в ряде областей.
Ранее в Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95.
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